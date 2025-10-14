Su Instagram come al cinema più limiti per i minori

AGI - Instagram rafforza i limiti sui contenuti visibili ai suoi utenti adolescenti, in base al sistema di classificazione PG-13 utilizzato dall'industria cinematografica. La norma, che entrerà in vigore entro la fine dell'anno, si applicherà anche alle conversazioni con i chatbot di intelligenza artificiale dell'azienda. Un anno fa il social ha apportato modifiche radicali alle impostazioni dell'account dei suoi utenti adolescenti, dopo le crescenti richieste di genitori e legislatori in merito alle questioni relative alla sicurezza dei minori e oggi le inchieste su chat di natura sessuale con minori ha spinto l'azienda ad adottare lo standard PG-13. 🔗 Leggi su Agi.it

