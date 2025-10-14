Su Instagram come al cinema arrivano limiti per minori

AGI - Instagram  ha iniziato a  limitare i contenuti  visibili ai suoi  utenti adolescenti, in base al sistema di  classificazione PG-13  utilizzato dall'industria cinematografica. La norma, che entrerà in vigore entro la fine dell'anno, si applicherà anche alle conversazioni con i  chatbot di intelligenza artificiale  dell'azienda. Un anno fa il social ha apportato modifiche radicali alle impostazioni dell'account dei suoi utenti adolescenti, dopo le crescenti richieste di genitori e legislatori in merito alle questioni relative alla  sicurezza dei minori  e oggi le inchieste su  chat di natura sessuale  con minori ha spinto l'azienda ad adottare lo  standard PG-13. 🔗 Leggi su Agi.it

