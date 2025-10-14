Su che canale vedere in tv Sinner-Tsitsipas Six Kings Slam 2025 | orario programma streaming
Domani, mercoledì 15 ottobre, Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas saranno i protagonisti della partita d’apertura del Six King Slam 2025, seconda edizione del prestigioso torneo esibizione che mette in palio un montepremi di 6 milioni di dollari. Tutti gli incontri della kermesse andranno in scena sul veloce indoor della ANB Arena di Riad (Arabia Saudita). Sinner è il campione in carica, dopo aver vinto un anno fa la prima edizione di questo nuovo evento battendo in finale Carlos Alcaraz, ma non sarà semplice ripetersi considerando l’epilogo della sua tournée asiatica (ritiro per crampi a Shanghai contro Griekspoor). 🔗 Leggi su Oasport.it
