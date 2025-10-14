Su che canale vedere in tv Italia-Armenia oggi Qualificazioni Europei calcio U21 2027 | orario probabili formazioni streaming
L’ Italia vuole proseguire il suo percorso netto e ospita l’ Armenia nella quarta giornata delle qualificazioni per la prossima edizione dei Campionati Europei Under 21 di calcio, in programma nel 2027. Gli Azzurrini scendono in campo oggi pomeriggio (ore 18.15) allo stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona per ottenere il quarto successo consecutivo e restare dunque a punteggio pieno nel gruppo E. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ARMENIA U21 DI CALCIO DALLE 18.15 Il nuovo corso della selezione giovanile italiana sotto la guida del CT Silvio Baldini è cominciato molto bene sul piano dei risultati, soprattutto in seguito alla netta vittoria di venerdì scorso per 4-0 a Cesena sulla Svezia. 🔗 Leggi su Oasport.it
