Il derby azzurro nel primo turno dei Nordea Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250, in corso a Stoccolma, in Svezia, si disputerà domani, martedì 14 ottobre, quando si fronteggeranno all’esordio Matteo Berrettini ed il qualificato Giulio Zeppieri. LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-ZEPPIERI (2° MATCH DALLE 18.00) Il match si giocherà sul Centre Court, ma sarà il quarto ed ultimo del programma di giornata, che sarà aperto alle 13.00, anche se il terzo incontro avrà inizio non prima delle ore 18.00. Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra i due azzurri, che si sfideranno per la prima volta in assoluto proprio a Stoccolma. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Su che canale vedere in tv Berrettini-Zeppieri oggi, ATP Stoccolma 2025: orario, programma, streaming