Stupro di Palermo l' AUDIO in cui vittima Asia Vitale cambia versione | Io inizialmente consenziente loro cretini che hanno confessato
L’audio registrato in una telefonata al podcaster Gioacchino Gargano scuote il caso di Palermo: la vittima di stupro di gruppo ammette parziale consenso iniziale Virata brusca nell'ambito dello stupro di Palermo del 2023. La vittima, Asia Vitale, è stata incastrata attraverso un audio reso pu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
