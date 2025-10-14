Studenti vogliono occupare liceo Mercalli a Napoli per Gaza | la preside lo chiude

Appresa la volontà degli studenti di occupare il liceo Mercalli a Napoli, la preside ha chiuso preventivamente le porte. Niente occupazione studentesca pro Gaza – come in altre scuole della città – al liceo scientifico Giuseppe Mercalli di Napoli: appresa la volontà degli studenti di occupare l'istituto, la preside ha chiuso preventivamente le porte.

