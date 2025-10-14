Studenti in tenda per le esercitazioni In cattedra c’è la protezione civile

Una settimana tra formazione teorica, incontri ed un vero e proprio Campo Scuola per concludersi nel week end a Codigoro culminerà con "La Cittadella della Protezione" allestita presso lo stadio dei Salesiani, promossa da Lions, Polo Scolastico, Regione e Comune. "Un apprendimento per gli studenti - dice la dirigente del Polo Angela Lucibello - aiutando, al servizio degli altri, in un’ottica di orientamento, educazione permanente ed educazione civica. "La cittadella della Protezione Civile", allestita nel fine settimana con tende ed esperti della Protezione Civile, sarà un campus nel quale gli studenti svolgeranno esercitazioni in caso di calamità naturali e alloggeranno in tende allestite nel campo sportivo dei Salesiani, in modo che la simulazione sia perfettamente simile alla realtà per proseguire con la filosofia della nostra scuola "Al centro, la persona"". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

