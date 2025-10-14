Studenti e ricercatori palestinesi possono venire in Italia ma i figli devono restare a Gaza | Ricatto disumano

Decine di ricercatori e studenti palestinesi potranno lasciare Gaza per l’Italia tramite i corridoi universitari, ma senza poter portare con sé i figli o il coniuge. La scrittrice Widad Tamimi denuncia il “ricatto umanitario” e "le conseguenze psicologiche di queste vicende sono devastanti. È la corrosione dello stato di diritto internazionale, ma se alla fine del fascismo, fu la storia a condannare; questa volta, saranno i tribunali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Su delega del Presidente Francesco Rocca, presente oggi all’Open Day della Scuola di Ingegneria Aerospaziale della Sapienza, un’eccellenza formativa e scientifica del nostro territorio, a cui hanno partecipato studenti, ricercatori, aziende operanti nel settor - facebook.com Vai su Facebook

Qui docenti, studenti, specializzandi e ricercatori del nostro Ateneo lavoreranno e si formeranno accanto ai professionisti, contribuendo a far crescere un polo d’eccellenza nella pediatria e nella ricerca clinica. https://unipd.link/inaugurazione-nuova-pediatria… - X Vai su X

Gli studenti palestinesi arrivati in Italia - Sono 39 gli studenti e i ricercatori arrivati in Italia dalla Striscia di Gaza il 1 ottobre con un corridoio universitario, ma altri 150 aspettano ancora di partire. Riporta internazionale.it

Bernini in Giordania per accogliere 39 tra studenti, ricercatori e visiting professor palestinesi - Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, si è recata oggi ad Amman, in Giordania, per accogliere ... Lo riporta iltempo.it

Bernini in Giordania accoglie 39 studenti e docenti palestinesi - Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, è volata oggi ad Amman, in Giordania, per ... Come scrive notizie.tiscali.it