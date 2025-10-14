Studenti e attivisti in piazza per la Palestina | manifestazione sabato 18 ottobre a Napoli
Si terrà sabato a Napoli la manifestazione pro Palestina: si parte alle 14 da piazza Garibaldi. Diversi gli istituti occupati dagli studenti partenopei. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Prima il flash mob con rumore e poesie in piazza e poi un lungo corteo in centro con cori e slogan. È questa la doppia iniziativa che si è tenuta mercoledì 8 ottobre a Saronno che ha riunito in piazza Libertà decine di cittadini, studenti e attivisti provenienti da tu - facebook.com Vai su Facebook
Le manifestazioni a sostegno degli attivisti della Global Sumud Flotilla. Migliaia gli studenti in corteo a Bologna per protestare contro il blocco della missione umanitaria. @TgrRaiER https://rainews.it/tgr/emiliaromagna… https://rainews.it/tgr/news https://raine - X Vai su X
Studenti e attivisti in piazza per la Palestina: manifestazione sabato 18 ottobre a Napoli - Si terrà sabato a Napoli la manifestazione pro Palestina: si parte alle 14 da piazza Garibaldi. Come scrive fanpage.it
A Roma occupate le scuole Newton e Visconti, gli studenti: «La protesta per la Palestina» - Ancora licei occupati a Roma: lunedì mattina, nella giornata della liberazione degli ostaggi israeliani, sono arrivate nuove proteste. Scrive msn.com
Proteste pro Palestina in tutta Italia: studenti occupano l'università Statale di Milano - Mobilitazioni pro Palestina in tutta Italia dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla: studenti e cittadini scendono in piazza tra occupazioni, blocchi portuali e presidi nelle università. Secondo notizie.it