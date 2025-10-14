Studenti e attivisti in piazza per la Palestina | manifestazione sabato 18 ottobre a Napoli

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà sabato a Napoli la manifestazione pro Palestina: si parte alle 14 da piazza Garibaldi. Diversi gli istituti occupati dagli studenti partenopei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

studenti attivisti piazza palestinaStudenti e attivisti in piazza per la Palestina: manifestazione sabato 18 ottobre a Napoli - Si terrà sabato a Napoli la manifestazione pro Palestina: si parte alle 14 da piazza Garibaldi. Come scrive fanpage.it

studenti attivisti piazza palestinaA Roma occupate le scuole Newton e Visconti, gli studenti: «La protesta per la Palestina» - Ancora licei occupati a Roma: lunedì mattina, nella giornata della liberazione degli ostaggi israeliani, sono arrivate nuove proteste. Scrive msn.com

studenti attivisti piazza palestinaProteste pro Palestina in tutta Italia: studenti occupano l'università Statale di Milano - Mobilitazioni pro Palestina in tutta Italia dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla: studenti e cittadini scendono in piazza tra occupazioni, blocchi portuali e presidi nelle università. Secondo notizie.it

