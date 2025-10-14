Studenti delle superiori colorano il centro commerciale con un murale
Pennelli alla mano, una quindicina di ragazze e ragazzi dell’Istituto superiore Kennedy di Monselice stanno trasformando il sottopassaggio del centro commerciale Airone in un’opera di arte urbana. Il tutto sotto la guida attenta dell’artista Luca Vallese (meglio noto come Zentequerente), che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
