Studenti a lezione di fake news nelle scuole l’app che le smonta

Repubblica.it | 14 ott 2025

Vik è il percorso gioco dedicato agli alunni di elementari e medie realizzato in collaborazione con Repubblica. Il progetto viene presentato domani a Roma nel convegno “Co-progettare la scuola del futuro” organizzato da Vik con l’università Roma Tre e il patrocinio del parlamento. 🔗 Leggi su Repubblica.it

