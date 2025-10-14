Studenti a lezione di fake news nelle scuole l’app che le smonta

Vik è il percorso gioco dedicato agli alunni di elementari e medie realizzato in collaborazione con Repubblica. Il progetto viene presentato domani a Roma nel convegno “Co-progettare la scuola del futuro” organizzato da Vik con l’università Roma Tre e il patrocinio del parlamento. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Studenti a lezione di fake news, nelle scuole l’app che le smonta

