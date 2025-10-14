Student3 lavorator3 presentata la guida pratica realizzata da CGIL Parma e UdU Parma

Un utile vademecum per orientarsi su contributi e agevolazioni destinati a universitar3 che lavorano É stata presentata questa mattina, nella sala studio di vicolo Grossardi a Parma, adiacente allo SPORTELLO SOS STUDENT3, la nuova brochure STUDENT3 LAVORATOR3. Guida pratica ai contributi e alle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L’8 OTTOBRE: TUTTI MOBILITATI PER GAZA e per la seconda ondata delle flotillas Dopo i due scioperi generali e la mobilitazione del 4 ottobre, le masse di lavorator3 e student3 hanno ribadito che non vogliono essere complici del governo e dei suoi p - facebook.com Vai su Facebook

Scuole secondarie di secondo grado: come studenti e famiglie partecipano alla vita scolastica attraverso gli organi collegiali [GUIDA] - La partecipazione degli studenti e delle famiglie alla vita scolastica non è un semplice adempimento formale, ma rappresenta uno dei pilastri fondamentali della scuola italiana. Lo riporta orizzontescuola.it