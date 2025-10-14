Student3 lavorator3 presentata la guida pratica realizzata da CGIL Parma e UdU Parma

Parmatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un utile vademecum per orientarsi su contributi e agevolazioni destinati a universitar3 che lavorano É stata presentata questa mattina, nella sala studio di vicolo Grossardi a Parma, adiacente allo SPORTELLO SOS STUDENT3, la nuova brochure STUDENT3 LAVORATOR3. Guida pratica ai contributi e alle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

