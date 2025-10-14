Street art | online il nuovo bando Piacenza 2030 una sezione speciale dedicata ad Armani
È da oggi pubblicato sul sito web del comune di Piacenza il bando a sostegno del talento e della creatività della comunità giovanile dal titolo “Uau Pc! – Urban Art Unites Piacenza (L’arte urbana unisce Piacenza)”, per la realizzazione di opere di street art riguardanti gli obiettivi di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Chiuse iscrizioni online STREET WORKOUT ESTE!!! Ultimissimi posti e maglie trámite istruttori !!! Siamooooo arrivati quasi alla soglia consentita - facebook.com Vai su Facebook
La street art a Le Palme: "Nuovo volto per il centro. Importante riqualificare" - Soddisfazione ieri all’inaugurazione di altre quattro opere realizzate. Segnala lanazione.it
Artista street art dedica opera al nuovo Papa a Roma - "Questa è la mia opera di #streetart dedicata a Papa LeoneXIV, sperando che segua il percorso già tracciato da Papa Francesco. Scrive ansa.it