Stranger Things – Stagione 5 | svelata la durata dei primi quattro episodi

Cinefilos.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le voci sulla durata degli episodi di Stranger ThingsStagione 5 sono state ampiamente esagerate. Ross Duffer, co-creatore del colosso Netflix con il fratello Matt Duffer, ha rivelato la durata dei primi quattro episodi dell’ultima stagione della serie sul suo account Instagram. La première della quinta stagione, “The Crawl”, durerà un’ora e 8 minuti; l’episodio 2 (il cui titolo non è ancora stato rivelato) durerà 54 minuti; l’episodio 3, “The Turnbow Trap”, durerà un’ora e 6 minuti; e l’episodio 4, “Sorcerer”, durerà un’ora e 23 minuti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

