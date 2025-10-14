Stranger Things 5 | svelata la durata dei primi quattro episodi
Dopo aver promesso durate monstre paragonabili a lungometraggi, le nuove informazioni ridimensionano le dichiarazioni dei mesi scorsi. No, i nuovi episodi di Stranger Things non dureranno quanto dei lungometraggi. Le voci diffuse nei mesi scorsi risulterebbero un tantino esagerate a confronto con le informazioni sulla durata ufficiale dei primi quattro episodi della quinta stagione, svelate dall'account Instagram ufficiale di Ross Duffer, unod ei creatori della serie Netflix. La premiere della quinta stagione, intitolata La missione (The Crawl), avrà la durata di un'ora e otto minuti. L'episodio 2, La scomparsa di. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
News recenti che potrebbero piacerti
Meno male che secondo i "bene informati", dovevano durare ore e ore e ore. Ross Duffer ha svelato la durata dei primi quattro episodi della Stagione Finale di STRANGER THINGS: 1) : 68 minuti 2) : 54 minuti 3) : 66 minuti 4) : 83 minuti #SerieTV #StrangerThi - X Vai su X
Conad Roma Porta di Roma. . Nel Sottosopra, tutti cercano i premi della collezione Stranger Things! Dal 6 ottobre all’11 gennaio, ogni 15€ di spesa, riceverai un bollino per richiederli.? E puoi anche partecipare al “Concorso dal Sottosopra” per vincere un v - facebook.com Vai su Facebook
Stranger Things 5: svelata la durata dei primi quattro episodi - Dopo aver promesso durate monstre paragonabili a lungometraggi, le nuove informazioni ridimensionano le dichiarazioni dei mesi scorsi. Secondo movieplayer.it
Stranger Things – Stagione 5: svelata la durata dei primi quattro episodi - Le voci sulla durata dei primi quattro episodi di Stranger Things - Si legge su cinefilos.it
Stranger Things 5, la durata UFFICIALE degli episodi svelata dal regista (e qualche piccola anticipazione!) - Stranger Things 5, la durata UFFICIALE degli episodi svelata dal regista (e qualche piccola anticipazione! msn.com scrive