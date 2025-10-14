Strage nel Veronese durante uno sgombero | morti tre carabinieri 13 feriti Il cordoglio della premier

«Con profondo dolore apprendo della tragica scomparsa di tre Carabinieri e il ferimento di altri 13 tra militari dell'Arma, Vigili del fuoco e Polizia, a seguito di una esplosione mentre era in corso un'operazione di sgombero nel Veronese ». Lo scrive in un post social la premier Giorgia Meloni, esprimendo il profondo cordoglio e quello del governo «ai familiari delle vittime, insieme alla vicinanza commossa all'Arma, che ho espresso in una telefonata al Comandante generale, generale Salvatore Luongo». Meloni: seguo gli sviluppi di questa drammatica vicenda. «Desidero rivolgere – prosegue Meloni – un sincero augurio di pronta guarigione ai feriti appartenenti alle Forze dell'Ordine e ai Vigili del Fuoco, e ringraziare il personale sanitario e tutti coloro che sono intervenuti con tempestività e professionalità.

