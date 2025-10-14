Strage di Verona un anno fa l’agghiacciante minaccia di Maria Luisa Ramponi | Casa è piena di gas video

Secoloditalia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria Luisa Ramponi, la donna che avrebbe lanciato la molotov che ha scatenato l’esplosione a Castel d’Azzano, uccidendo tre carabinieri e ferendone altri tredici aveva minacciato di farlo già un anno fa. Il Corriere della Sera la aveva intervistata nel novembre del 2024, quando i fratelli Ramponi minacciarono di far saltare in aria l’azienda agricola. In queste ore ha pubblicato il video con le minacce di Maria Luisa Ramponi. «Con mio fratello lottiamo da cinque anni per avere giustizia. Ci hanno portato via tutta l’azienda agricola e adesso la casa. Volevano fare lo sgombero, ci siamo opposti in tutti i modi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

strage di verona un anno fa l8217agghiacciante minaccia di maria luisa ramponi casa 232 piena di gas video

© Secoloditalia.it - Strage di Verona, un anno fa l’agghiacciante minaccia di Maria Luisa Ramponi: “Casa è piena di gas” (video)

Altre letture consigliate

strage verona anno faChi sono i tre fratelli Ramponi responsabili della strage a Verona. “Avevano perso tutto” - Dino, Franco e Maria Luisa Ramponi, proprietari di un’azienda agricola storica di Castel d’Azzano, erano sul lastrico e pendeva una procedura di sfratto. Come scrive msn.com

strage verona anno faUna donna fa esplodere una palazzina durante uno sgombero, è una strage: 3 carabinieri morti e una quindicina di feriti - Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un ... Si legge su affaritaliani.it

strage verona anno faEsplosione nel Veronese, 2 episodi analoghi un anno fa - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Strage Verona Anno Fa