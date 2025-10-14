Strage di Verona un anno fa l’agghiacciante minaccia di Maria Luisa Ramponi | Casa è piena di gas video

Maria Luisa Ramponi, la donna che avrebbe lanciato la molotov che ha scatenato l’esplosione a Castel d’Azzano, uccidendo tre carabinieri e ferendone altri tredici aveva minacciato di farlo già un anno fa. Il Corriere della Sera la aveva intervistata nel novembre del 2024, quando i fratelli Ramponi minacciarono di far saltare in aria l’azienda agricola. In queste ore ha pubblicato il video con le minacce di Maria Luisa Ramponi. «Con mio fratello lottiamo da cinque anni per avere giustizia. Ci hanno portato via tutta l’azienda agricola e adesso la casa. Volevano fare lo sgombero, ci siamo opposti in tutti i modi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Strage di Verona, un anno fa l’agghiacciante minaccia di Maria Luisa Ramponi: “Casa è piena di gas” (video)

