Le richieste del pubblico ministero Walter Cotugno nei confronti dei 57 imputati nel processo per la strage che portò alla morte di 43 persone. La richiesta di condanna più alta è quella nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, pari a 18 anni e 6 mesi. Ne parla il cronista Marco Fagandini nel Fatto del Giorno. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Strage di Ponte Morandi, le conclusioni dell'accusa: chieste condanne per quasi 400 anni di carcere | Il fatto del giorno

