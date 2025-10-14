Strage di Ponte Morandi le conclusioni dell' accusa | chieste condanne per quasi 400 anni di carcere | Il fatto del giorno

Le richieste del pubblico ministero Walter Cotugno nei confronti dei 57 imputati nel processo per la strage che portò alla morte di 43 persone. La richiesta di condanna più alta è quella nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, pari a 18 anni e 6 mesi. Ne parla il cronista Marco Fagandini nel Fatto del Giorno. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Strage di Ponte Morandi, le conclusioni dell'accusa: chieste condanne per quasi 400 anni di carcere | Il fatto del giorno

