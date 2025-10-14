Strage Castel d’Azzano | chi sono i carabinieri morti e i precedenti dei fratelli Ramponi | ‘Lottiamo da anni’

L’esplosione di Castel d’Azzano: tre carabinieri uccisi in servizio. Un’operazione di perquisizione ordinaria si è trasformata in una tragedia senza precedenti. Nella notte tra lunedì e martedì, a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, tre carabinieri del nucleo operativo di Padova sono morti a seguito di una violenta esplosione avvenuta in un casolare dove vivevano tre fratelli noti per precedenti episodi di resistenza agli sfratti. Le vittime sono il Luogotenente Marco Piffari, il Brigadiere Capo Valerio Daprà e il Carabiniere Scelto Davide Bernardello. Erano impegnati in una perquisizione disposta dalla Procura di Verona, collegata a un contenzioso giudiziario legato all’immobile, occupato abusivamente dai fratelli Ramponi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Strage Castel d’Azzano: chi sono i carabinieri morti e i precedenti dei fratelli Ramponi: ‘Lottiamo da anni’

