Strade e ferrovie l' attesa infinita
La lista è sempre la stessa: l'allargamento di tangenziale e autostrada nel nodo di Bologna, il quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese, l'ampliamento della E45 Orte-Ravenna, la quarta corsia autostradale tra San Lazzaro e la diramazione sempre per Ravenna, la Cispadana. Il libro delle infrastrutture in Emilia-Romagna è sempre molto corposo. Opere virtuali però perché da decenni se ne parla, ma senza l'ombra di un cantiere. Sintomatica la presa di posizione di Legacoop Romagna che ha consegnato all'assessore regionale Irene Priolo un documento con appunto le priorità infrastrutturali del territorio dove, oltre ad alcune di quelle già citate, si pone l'accento su opere come il potenziamento dei collegamenti da e verso il porto di Ravenna, la messa in sicurezza della SS 67 Tosco-Romagnola, la realizzazione di una strada veloce tra Forlì e Cesena, un nuovo casello sull'A14 in corrispondenza del quartiere fieristico di Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
