Questa mattina alle 11, nella Biblioteca dell’Istituto di cultura francese di piazza Ognissanti 2, sarà presentato il libro dal titolo ’Penco, paga e difende - Storia di una statua e di un territorio: Firenze e il Valdarno tra ‘700 e ‘800’, realizzato in collaborazione con il Comune di Reggello e con il patrocinio del Consiglio regionale della Toscana. Si tratta di una pubblicazione contenente vari contributi di studiosi, accademici e appassionati, su un personaggio legato all’occupazione francese della Toscana tra ‘700 e ‘800. Un personaggio di cui è esistita una statua per 150 anni, issata sul tetto della fattoria di Leccio a Reggello, quella degli Ximenes d’Aragona, proprietari della tenuta di Sammezzano, e della quale lo scorso anno è stata inaugurata una statua nel centro del paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Storia di una statua e di un territorio. Ecco chi era Penco