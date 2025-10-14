Stop bullismo e violenza in campo Una partita di biliardino per gridarlo

Forza nei polsi, coordinazione e concentrazione: mandare la pallina alle spalle del portiere è l'obiettivo, vietatissimo 'frullare'. Tutto pronto per la finalissima del torneo " Calcio Balilla Play4Fun ", organizzato nell'ambito dell'omonimo progetto tra otto circoli Arci appartenenti ai comitati Arci Empolese Valdelsa e Valdarno - Zona Cuoio. Il torneo è iniziato lo scorso settembre con le fasi eliminatorie, durante le quali in ogni circolo decine di coppie partecipanti si sono sfidate fino a decretare la coppia vincente. E venerdì prossimo alle 21, al circolo Il Progresso di Montelupo Fiorentino, si disputerà l'ultimo atto della competizione: le otto finaliste si incontreranno per quest'ultima fase.

