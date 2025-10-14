Stop alla discarica di Galliera | la Regione chiude il progetto Herambiente si ritira
Fine dei giochi per la discarica di Galliera. Il progetto presentato lo scorso giugno da Herambiente non vedrà la luce. Lo ha confermato oggi, 14 ottobre, in Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, l’assessora regionale all’Ambiente Irene Priolo, rispondendo alle interrogazioni dei consiglieri. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
