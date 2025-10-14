Stop a rumore e inquinamento dall’A8 l’idea | coprire un chilometro di autostrada

Olgiate Olona, 14 ottobre 2025 – I disagi causati dalla presenza del tracciato della A8 che attraversa il territorio comunale di Olgiate Olona, da anni sono noti: rumore e inquinamento sono problemi da risolvere. Una soluzione, anzi la soluzione, potrebbe essere la copertura del tratto olgiatese, “una ferita che taglia a metà il paese” ricorda il sindaco Giovanni Montano. Nei giorni scorsi Montano ha incontrato in municipio un gruppo di residenti, rappresentanti degli olgiatesi che hanno firmato la “Petizione per la Riduzione dell’Impatto Ambientale e Sociale dell’Autostrada A8 Milano-Laghi”. Sul tavolo la proposta della copertura che anche per Montano potrebbe essere realizzabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

