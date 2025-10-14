Stephen King recensisce con grande entusiasmo The Running Man

Cinefilos.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il famoso autore horror Stephen King ha rivelato la sua recensione del remake di The Running Man prima dell’uscita del film il mese prossimo, lo stesso giorno in cui è stato presentato il nuovo trailer. Su X, King ha infatti condiviso le sue opinioni sul film, adattamento cinematografico del suo romanzo omonimo pubblicato nel 1982. King ha dichiarato: “ L’ho visto ed è fantastico. È il DIE HARD dei nostri tempi. Un’avventura emozionante che mette d’accordo tutti ”. Il paragone di King con il film d’azione Die Hard, con Bruce Willis, potrebbe avere molte connotazioni, tra cui quanto quel film sia diventato un punto di riferimento per gli appassionati di azione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Stephen King recensisce alla sua maniera Il problema dei 3 corpi: promossa o bocciata? - Come gli capita spesso di fare, Stephen King è intervenuto sui suoi canali social per "recensire" alla sua maniera uno dei tanti prodotti che hanno conquistato il pubblico negli ultimi mesi, stavolta ... Come scrive movieplayer.it

“Come mai Baby Reindeer ci tiene davanti alla tv?”: Stephen King recensisce la serie del momento - Da giorni leggo recensioni di Baby Reindeer, la serie Netflix uscita senza troppo strombazzare e diventata presto la più vista sulla piattaforma. Riporta ilfattoquotidiano.it

stephen king recensisce grandeStephen King, la serie più divisiva tratta dai suoi romanzi è quella che lui non ha mai dimenticato - La serie più controversa legata al Re dell'horror Stephen King è anche quella che l’autore ha difeso con più passione. Lo riporta bestmovie.it

Cerca Video su questo argomento: Stephen King Recensisce Grande