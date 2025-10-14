Stephen King recensisce con grande entusiasmo The Running Man

Il famoso autore horror Stephen King ha rivelato la sua recensione del remake di The Running Man prima dell’uscita del film il mese prossimo, lo stesso giorno in cui è stato presentato il nuovo trailer. Su X, King ha infatti condiviso le sue opinioni sul film, adattamento cinematografico del suo romanzo omonimo pubblicato nel 1982. King ha dichiarato: “ L’ho visto ed è fantastico. È il DIE HARD dei nostri tempi. Un’avventura emozionante che mette d’accordo tutti ”. Il paragone di King con il film d’azione Die Hard, con Bruce Willis, potrebbe avere molte connotazioni, tra cui quanto quel film sia diventato un punto di riferimento per gli appassionati di azione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

