Stephen King ha già visto It | Welcome to Derry e si è subito precipitato a recensire la serie

Mancano due settimane esatte all'uscita italiana di It: Welcome to Derry, dal 27 ottobre in esclusiva su Sky e streaming su NOW, ma Stephen King, in quanto padre della creatura originale, non ha resistito alla voglia di esprimersi sulla sua riuscita o meno dopo avergli dato un'occhiata. No, non si è basato sul primo trailer completo rilasciato da HBO, non è qualcosa di sufficiente per farsi un'idea e scriverne una qualsiasi critica, semmai aiuta a generare hype e a causare delle reaction più sitintive che ragionate. Le precise parole di Stephen King. Dal suo account Threads il re della narrativa horror, che ha visionato i primi episodi, ha fatto sapere al mondo che a suo parere la serie è “incredibile”, ma la cosa più interessante è che ha definito la puntata d'esordio "terrificante". 🔗 Leggi su Gqitalia.it

