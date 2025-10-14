Stellantis scivola in Borsa dopo peggioramento giudizio di Moody’s

Giornata difficilissima in Borsa per Stellantis, che accusa le ripercussioni della review del giudizio di Moody’s, che ha rivisto l’outlook sul rating a negativo sta stabile. L’agenzia internazionale ha però confermato il rating di lungo termine Baaa2 e quello di breve P-2. Molto negativa la reazione del mercato, che torna a punire Strellantis in Borsa. Stellantis a picco con il comparto auto europeo. Il titolo della casa d’auto evidenzia un ribasso del 5% a 8,354 euro. Molto negativa anche la performance da inizio anno che fa segnare un -33% in scia con la crisi del settore automotive europeo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

