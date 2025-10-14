Stellantis Imparato | segnali di ripresa 2026 sarà anno di crescita

Torino, 14 ott. (askanews) - "A settembre c'è una crescita dei privati molto interessante che fanno +8+10%. Gli ordini su settembre, fanno un +20%. Anche per i veicoli commerciali ci sono segnali di ripresa. Un po alla volta il mercato si sta riprendendo". Lo ha detto Jean-Philippe Imparato, Ceo di Maserati all'Heritage Hub di Mirafiori a margine della presentazione del Programma mondiale Stellantis Philanthropy a supporto dei progetti contro la dispersione e della formazione in 9 Paesi europei. "Abbiamo tante novità in arrivo anche per Fiat nel 2026. Non voglio dare indicazioni, ma potete essere sicuri che il 2026 sarà un anno di crescita", con prospettive "incoraggianti" per gli stabilimenti oggi fermi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

