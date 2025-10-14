Stellantis Imparato | obiettivi Piano Italia confermati e rispettati
Torino, 14 ott. (askanews) - "Il Piano Italia lo stiamo eseguendo in modo dettagliato, gli obiettivi saranno mantenuti e assolutamente rispettati. Avevamo detto che avremmo portato la 500 ibrida a Mirafiori e il cambio eDct e si procede. Il 25 di novembre ci sarà il lancio della macchina qui a Torino". Lo ha detto Jean-Philippe Imparato, Ceo di Maserati all'Heritage Hub di Mirafiori a margine della presentazione del Programma mondiale Stellantis Philanthropy a supporto dei progetti a sostegno della dispersione e della formazione in 9 Paesi europei "Dopo i volumi e il mercato possono cambiare, ma il piano è scritto e firmato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
