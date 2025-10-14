Stellantis Ficili | risultati positivi per Alfa fiduciosi su Maserati
Torino, 14 ott. (askanews) - "I risultati di Alfa Romeo sono assolutamente positivi a livello globale, quindi stiamo andando veramente molto bene. Oggi presentiamo l'aggiornamento della Tonale". Lo ha detto Santo Ficili, Ceo di Alfa Romeo e Coo Maserati all'Heritage Hub di Mirafiori a margine della presentazione del Programma mondiale Stellantis Philanthropy a supporto dei progetti contro la dispersione e della formazione in 9 Paesi europei. "Lavoriamo ancora su Giulia e Stelvio, la gamma attuale. Abbiamo dovuto fare una scelta di sviluppo prodotto perché eravamo orientati tutto sull'elettrico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
