Stellantis | azienda investirà 13 miliardi di dollari negli Usa
Torino, 14 ott. (LaPresse) – Stellantis ha annunciato oggi l’intenzione di investire 13 miliardi di dollari nell’arco dei prossimi quattro anni per far crescere le proprie operazioni in un mercato fondamentale come quello degli Stati Uniti e aumentare gli impianti produttivi nazionali. L’investimento è il più significativo nei 100 anni di storia dell’Azienda negli Stati Uniti e sosterrà l’introduzione di cinque veicoli nuovi in tutta la gamma prodotto nei segmenti principali. Sosterrà inoltre la produzione del nuovo motore a quattro cilindri e la creazione di oltre 5.000 posti di lavoro negli stabilimenti in Illinois, Ohio, Michigan e Indiana. 🔗 Leggi su Lapresse.it
