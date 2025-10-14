Stellantis | azienda investirà 13 miliardi di dollari negli Usa

Lapresse.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino, 14 ott. (LaPresse) – Stellantis ha annunciato oggi l’intenzione di investire 13 miliardi di dollari nell’arco dei prossimi quattro anni per far crescere le proprie operazioni in un mercato fondamentale come quello degli Stati Uniti e aumentare gli impianti produttivi nazionali. L’investimento è il più significativo nei 100 anni di storia dell’Azienda negli Stati Uniti e sosterrà l’introduzione di cinque veicoli nuovi in tutta la gamma prodotto nei segmenti principali. Sosterrà inoltre la produzione del nuovo motore a quattro cilindri e la creazione di oltre 5.000 posti di lavoro negli stabilimenti in Illinois, Ohio, Michigan e Indiana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

stellantis azienda investir224 13 miliardi di dollari negli usa

© Lapresse.it - Stellantis: azienda investirà 13 miliardi di dollari negli Usa

Contenuti che potrebbero interessarti

stellantis azienda investir224 13Stellantis investirà 13 miliardi di dollari negli Usa - La produzione statunitense verrà potenziata del 50% con cinque nuovi modelli nei segmenti principali e 19 ... Scrive msn.com

stellantis azienda investir224 13Stellantis investe 13 miliardi negli Stati Uniti: cinque nuovi modelli e 5mila posti di lavoro - Il più grande investimento nei 100 anni di storia dell'azienda negli Stati Uniti. Segnala repubblica.it

Stellantis, sindacato Usa: «Rispetti i contratti». L’azienda: «Piani rinviati» - Dopo la causa intentata alcuni giorni fa da azionisti che sostengono di essere stati ingannati riguardo ai dati che hanno determinato i ... Segnala ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Stellantis Azienda Investir224 13