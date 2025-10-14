Stellantis a fari spenti slitterà il piano pesano i dazi e il diktat Ue sull’elettrico

Potrebbero allungarsi i tempi della presentazione del nuovo piano strategico di Stellantis firmato da Antonio Filosa (in foto). Programmato intorno al prossimo marzo, il Capital markets day del gruppo rischia ora di andare incontro a un rinvio a causa di «fattori esogeni critici» come i dazi Usa e le decisioni che verranno prese a Bruxelles sul futuro del settore automotive, tuttora in discussione. «Sebbene inizialmente avessimo indicato il primo trimestre del 2026, adesso sarebbe più corretto dire il primo semestre del prossimo anno», ha spiegato Ed Ditmire, responsabile globale delle relazioni con gli investitori di Stellantis. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

