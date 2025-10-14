Stefano Mei | A Jacobs do un consiglio Palmisano? Qualcuno ha capito fischi per fiaschi Ottimista per i Mondiali a Roma
Passano gli anni, prosegue il momento d’oro dell’atletica italiana. Anche ai Mondiali di Tokyo sono arrivati sette allori per gli azzurri, con il magnifico trionfo di Matteo Furlani nel salto in lungo come ciliegina sulla torta. Non può che essere soddisfatto il presidente della FIDAL Stefano Mei, intervistato per OA Sport TV. Su Marcell Jacobs: “ Adesso è in vacanza, ricarica le batterie. Sarebbe giusto continuasse, a mio parere ha ancora molto da dire. Quando un atleta arriva a farsi delle domande, deve saperlo lui. Se fosse per me, gli consiglierei di continuare”. Le difficoltà nella velocità: “Non è che ci sia da fare grandi cose. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Stefano Baldini - facebook.com Vai su Facebook
Stefano Mei: “A Jacobs do un consiglio. Palmisano? Qualcuno ha capito fischi per fischi. Ottimista per i Mondiali a Roma” - Anche ai Mondiali di Tokyo sono arrivati sette allori per gli azzurri, con il ... Secondo oasport.it
Palmisano contro tutti, Mei rompe il silenzio e risponde all'attacco: la verità sul post della discordia - Dopo lo sfogo di Palmisano, ecco la replica del presidente Fidal, Stefano Mei: I nostri atleti sono tutti uguali. Segnala sport.virgilio.it
Atletica, Stefano Mei (presidente FIDAL) a Sky: "Jacobs uomo da battere alle Olimpiadi" - Il presidente della Federazione italiana di Atletrica Leggera a Sky: "A Parigi l'uomo da battere e Marcell e le ultime prestazioni ci fanno ben sperare. Scrive sport.sky.it