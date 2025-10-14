Passano gli anni, prosegue il momento d’oro dell’atletica italiana. Anche ai Mondiali di Tokyo sono arrivati sette allori per gli azzurri, con il magnifico trionfo di Matteo Furlani nel salto in lungo come ciliegina sulla torta. Non può che essere soddisfatto il presidente della FIDAL Stefano Mei, intervistato per OA Sport TV. Su Marcell Jacobs: “ Adesso è in vacanza, ricarica le batterie. Sarebbe giusto continuasse, a mio parere ha ancora molto da dire. Quando un atleta arriva a farsi delle domande, deve saperlo lui. Se fosse per me, gli consiglierei di continuare”. Le difficoltà nella velocità: “Non è che ci sia da fare grandi cose. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Stefano Mei: “A Jacobs do un consiglio. Palmisano? Qualcuno ha capito fischi per fiaschi. Ottimista per i Mondiali a Roma”