Stefano Goglio nominato general manager di Nespresso Suisse

Cambio ai vertici di Nespresso Suisse: da settembre, la guida dell’azienda passa a Stefano Goglio, nominato Business Executive Officer e general manager della filiale svizzera del gruppo. Con oltre vent’anni di esperienza maturata all’interno di Nespresso, Goglio porta con sé una profonda conoscenza strategica del marchio e una leadership riconosciuta a livello internazionale. Italiano di origine, ha iniziato la propria carriera come responsabile commerciale B2C in Italia, per poi approdare al quartier generale internazionale, dove ha contribuito allo sviluppo della strategia globale di Trade Marketing. 🔗 Leggi su Ildenaro.it