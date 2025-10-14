Stefano Cena il giostraio picchiato a sangue è morto | il branco che lo ha aggredito non voleva pagare il biglietto

Stefano Cena, 65 anni, non ce l'ha fatta. Il giostraio di Capena (Roma) sarebbe stato pestato a sangue da un branco nella notte tra il 5 e il 6 ottobre. Le sue condizioni erano da subito sembrate critiche tanto che il 10 ottobre era entrato in coma. Ma non si è più ripreso: lascia una moglie e. 🔗 Leggi su Today.it

