Stefano Bruzzesi investito e ucciso da un pirata sulla Pontina identificato un 29enne | Non sono stato io

Si sono concentrate su un ragazzo di 29 anni le indagini della polizia locale al lavoro sull’incidente avvenuto all’alba di domenica 12 ottobre sulla Pontina in cui ha perso la vita Stefano Bruzzesi, 48enne in sella al suo motorino elettrico investito e ucciso da un’auto pirata.Il giovane è stato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Stefano Bruzzesi investito sullo scooter e ucciso sulla Pontina. Rintracciato il pirata della strada. "Non ero io alla guida" LINK NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com Vai su Facebook

Pontina, incastrato il pirata della strada che ha travolto e ucciso Stefano Bruzzesi https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/13/news/pontina_incastrato_il_pirata_della_strada_che_ha_travolto_e_ucciso_stefano_bruzzesi-424910525/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Stefano Bruzzesi investito e ucciso a Roma, il pirata abbandona l'auto e scappa a piedi sulla Pontina - Prima lo schianto mortale contro una moto poi il testa coda dell’auto e infine la fuga dell’automobilista a piedi: è caccia al pirata della strada. Secondo ilmessaggero.it

Stefano Bruzzesi investito e ucciso da un'auto pirata sulla Pontina: caccia al conducente della Lancia Y fuggito in taxi - Il 48enne stava andando al lavoro al centro commerciale EuRoma2 quando è stato travolto dalla vettura: chi era al volante ha abbandonato la vettura e si è allontanato a piedi e poi sull'auto bianca. Scrive roma.corriere.it

Stefano Bruzzesi investito sullo scooter e ucciso sulla Pontina. Rintracciato il pirata della strada: "Non ero io alla guida" - Alla guida della Lancia Ypsilon lasciata in carreggiata un 29enne che ha negato di trovarsi a bordo della macchina al momento de ... Scrive romatoday.it