Stasi nessuna violazione della semilibertà | Sta socializzando
Alberto Stasi non dovrà aspettare chiuso in cella gli sviluppi della nuova indagine sul delitto per cui è stato condannato, e che ora la Procura di Pavia attribuisce a un altro assassino. La semilibertà che gli è stata concessa, e che la Procura generale di Milano aveva chiesto che gli fosse revocata a causa di un'intervista non autorizzata alle Iene, viene ieri confermata da una sentenza della Cassazione. È una sentenza che non entra nel merito delle nuove indagini e dei nuovi dubbi sulla colpevolezza di Stasi, e anzi in un passaggio sembra rimproverargli di ostinarsi a non confessare l'uccisione a Garlasco nel 2007 della sua fidanzata Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
