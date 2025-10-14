Stasi nessuna violazione della semilibertà | Sta socializzando

Ilgiornale.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberto Stasi non dovrà aspettare chiuso in cella gli sviluppi della nuova indagine sul delitto per cui è stato condannato, e che ora la Procura di Pavia attribuisce a un altro assassino. La semilibertà che gli è stata concessa, e che la Procura generale di Milano aveva chiesto che gli fosse revocata a causa di un'intervista non autorizzata alle Iene, viene ieri confermata da una sentenza della Cassazione. È una sentenza che non entra nel merito delle nuove indagini e dei nuovi dubbi sulla colpevolezza di Stasi, e anzi in un passaggio sembra rimproverargli di ostinarsi a non confessare l'uccisione a Garlasco nel 2007 della sua fidanzata Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

stasi nessuna violazione della semilibert224 sta socializzando

© Ilgiornale.it - Stasi, nessuna violazione della semilibertà: "Sta socializzando"

Approfondisci con queste news

stasi nessuna violazione semilibert224Stasi, nessuna violazione della semilibertà: "Sta socializzando" - Semilibertà confermata, dunque: con la possibilità non solo di lavorare di giorno nello studio di un commercialista, ma anche di passare a casa le serate e l'intero weekend, in attesa dei tre anni ... Scrive msn.com

stasi nessuna violazione semilibert224Delitto di Garlasco, la Cassazione difende Alberto Stasi: svelata la motivazione - La Cassazione conferma la semilibertà per Alberto Stasi: nessuna violazione nelle dichiarazioni rilasciate a Le Iene. Secondo newsmondo.it

Alberto Stasi e l’intervista alle Iene: «Sta socializzando, nessuna violazione». Così la Cassazione ha confermato la semilibertà - Sono arrivate le motivazioni della Cassazione sulla sentenza che lo scorso luglio aveva confermato la semilibertà ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlas ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Stasi Nessuna Violazione Semilibert224