SpaceX ha completato con successo il volo numero 11 del suo programma Starship, segnando la fine dell'era del Version 2 e aprendo la strada a un nuovo capitolo tecnologico L'articolo proviene da MondoU.it. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

© Mondouomo.it - Starship Flight 11: l’addio al Version 2 ed il varo di un’era spaziale tutta nuova.