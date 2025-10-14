Starship archivia un altro successo | l’11° volo di test apre la via a Luna e Marte

(Adnkronos) – Il razzo-navetta Starship, l'imponente vettore sviluppato da SpaceX di Elon Musk, ha concluso con successo l'undicesima missione di prova, un traguardo fondamentale per le ambizioni lunari e marziane dell'azienda americana. Il lancio è avvenuto da Starbase, in Texas, poco dopo le 18:25 ora locale (23:25 GMT), con l'intera missione che si è conclusa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

