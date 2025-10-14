Stanata banda di truffatori | operavano anche in vacanza da un bungalow

Un’operazione congiunta della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo lombardo, ha portato alla denuncia di quindici persone sospettate di far parte di un’organizzazione dedita alle truffe ai danni di anziani. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

“Roma Festival Band” al Conservatorio di Santa Cecilia. Concerto della Banda della #PoliziaRomaCapitale Nei giorni 27 e 28 settembre e 4 e 5 Ottobre, presso la Sala Accademica del Conservatorio di “Santa Cecilia”, è andata in scena la rassegna musicale - facebook.com Vai su Facebook

Banda di truffatori in trasferta deruba due ragazzine 15enni - Sono stati identificati e denunciati dalla polizia, due dei componenti della banda di ladri e truffatori, che da diverse sere colpiscono in piazza Andrea Costa e sul lungomare, attirando la gente nel ... ilrestodelcarlino.it scrive

Fermata banda di truffatori seriali Avevano un traffico da un miliardo di euro - Hanno truffato circa trecento tra imprenditori, professionisti e risparmiatori accumulando un bottino che gli stessi inquirenti stanno ancora calcolando, ma che potrebbe aggirarsi intorno al miliardo ... Scrive tgcom24.mediaset.it