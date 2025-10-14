Stalking agli specializzandi e concussione sospeso prof Carmine Alfano dell'Università di Salerno

Sospeso per un anno dal Tribunale il professor Carmine Alfano, della Scuola Medica di Salerno: contestati stalking, concussione, falso ideologico e truffa aggravata ai danni dello Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Stalking agli specializzandi e concussione, sospeso prof Carmine Alfano dell'Università di Salerno - Sospeso per un anno dal Tribunale il professor Carmine Alfano, della Scuola Medica di Salerno: contestati stalking, concussione, falso ideologico e truffa

Salerno, arrestato medico e professore universitario: accuse di stalking, concussione e truffa ai danni dello Stato - È stato eseguito oggi, 14 ottobre, dai Carabinieri della Compagnia di Salerno un provvedimento di misura cautelare personale nei confronti di Carmine Alfano, professore ordinario presso il Dipartiment

Stalking, truffa, battute sessiste e omofobe: sospeso prof Unisa