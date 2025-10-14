Stalking agli specializzandi e concussione sospeso prof Carmine Alfano dell'Università di Salerno

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sospeso per un anno dal Tribunale il professor Carmine Alfano, della Scuola Medica di Salerno: contestati stalking, concussione, falso ideologico e truffa aggravata ai danni dello Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

stalking agli specializzandi concussioneStalking agli specializzandi e concussione, sospeso prof Carmine Alfano dell’Università di Salerno - Sospeso per un anno dal Tribunale il professor Carmine Alfano, della Scuola Medica di Salerno: contestati stalking, concussione, falso ideologico e truffa ... Come scrive fanpage.it

stalking agli specializzandi concussioneSalerno, arrestato medico e professore universitario: accuse di stalking, concussione e truffa ai danni dello Stato - È stato eseguito oggi, 14 ottobre, dai Carabinieri della Compagnia di Salerno un provvedimento di misura cautelare personale nei confronti di Carmine Alfano, professore ordinario presso il Dipartiment ... Secondo ilvescovado.it

stalking agli specializzandi concussioneStalking, truffa, battute sessiste e omofobe: sospeso prof Unisa - L'articolo Stalking, truffa, battute sessiste e omofobe: sospeso prof Unisa proviene da OttoPagine. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Stalking Agli Specializzandi Concussione