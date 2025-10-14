Staglieno delle Meraviglie la visita guidata

Genovatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Staglieno delle Meraviglie è una visita narrata al Cimitero Monumentale di Staglieno. Un percorso per chi vuole entrare in contatto con questo spazio fuori dal tempo e pieno di sorprese. Si parla della Morte con parole e immagini molto diverse: il ricordo, la nostalgia, la certezza dell'aldilà. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

staglieno meraviglie visita guidataStaglieno delle Meraviglie, la visita narrata al Cimitero Monumentale - Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 14, presso il Cimitero Monumentale di Staglieno, è in programma una nuova visita narrata Staglieno delle Meraviglie. Lo riporta mentelocale.it

staglieno meraviglie visita guidataStaglieno delle Meraviglie (la visita narrata) - Un percorso per chi vuole entrare in contatto con questo spazio fuori dal tempo e pieno di sorprese. genovatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Staglieno Meraviglie Visita Guidata