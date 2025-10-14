Stagione finita per Marc Marquez Bagnaia torna per qualche mese la stella cometa in Ducati

Oasport.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’infortunio di Marc Marquez è destinato a stravolgere inevitabilmente le dinamiche interne del team factory Ducati per le prossime settimane, con Francesco Bagnaia che tornerà per cause di forza maggiore il punto di riferimento della squadra in attesa del ritorno del nuovo Campione del Mondo, che difficilmente avverrà entro la fine di questa stagione. Il fuoriclasse catalano si è operato infatti per la frattura della scapola destra e ha già dato forfait per i prossimi due Gran Premi in Australia ed in Malesia, ma con ogni probabilità rinuncerà anche al GP di Portogallo e all’ultimo GP di Valencia. 🔗 Leggi su Oasport.it

stagione finita per marc marquez bagnaia torna per qualche mese la stella cometa in ducati

© Oasport.it - Stagione finita per Marc Marquez. Bagnaia torna (per qualche mese) la stella cometa in Ducati

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

stagione finita marc marquezInfortunio Marquez, terapia sbagliata e dietrofront: Marc operato, come sta e quando torna. Rientro a rischio - L'infortunio di Marc Marquez si rivela più grave, lo spagnolo è stato operato alla spalla destra. sport.virgilio.it scrive

stagione finita marc marquezMarquez deve operarsi alla spalla, finale di stagione in dubbio - Dopo la rinascita coronata dal titolo mondiale conquistato due settimane fa, Marc Marquez rischia già di ricadere nell’incubo. Scrive rsi.ch

stagione finita marc marquezMoto GP, stagione finita per Marc Marquez? L'infortunio alla clavicola preoccupa - Il mondiale di Moto GP si chiuderà nel weekend del 16 novembre a Valencia, tra sei settimane esatte. Da tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Stagione Finita Marc Marquez