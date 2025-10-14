Stagione finita per Marc Marquez Bagnaia torna per qualche mese la stella cometa in Ducati

L’infortunio di Marc Marquez è destinato a stravolgere inevitabilmente le dinamiche interne del team factory Ducati per le prossime settimane, con Francesco Bagnaia che tornerà per cause di forza maggiore il punto di riferimento della squadra in attesa del ritorno del nuovo Campione del Mondo, che difficilmente avverrà entro la fine di questa stagione. Il fuoriclasse catalano si è operato infatti per la frattura della scapola destra e ha già dato forfait per i prossimi due Gran Premi in Australia ed in Malesia, ma con ogni probabilità rinuncerà anche al GP di Portogallo e all’ultimo GP di Valencia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Stagione finita per Marc Marquez. Bagnaia torna (per qualche mese) la stella cometa in Ducati

