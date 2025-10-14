Stadio Udine gemellaggio Italia-Israele | è massima allerta per il corteo Pro Pal

E' sfida tra Italia e Israele e l'allerta nei pressi dello stadio nonché nel centro città è massima perché mentre le Nazionali scenderanno in campo, un corteo dove sono previsti 10mila partecipanti sfilerà a sostegno della causa palestinese e contro il gemellaggio confermato. Saranno oltre mille gli agenti in assetto antisommossa che scorteranno il presidio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

