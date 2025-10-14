Stadio Milano architetto Foster |  Nuovo San Siro sfida eccitante la storia sarà rispettata

L’archistar lord Norman   Foster  a margine della quarta edizione di Next Design Perspectives alla Triennale di Milano, ha parlato del progetto del nuovo stadio di Inter e Milan affidato da Oaktree e RedBird a  Foster  + Partners e studio Manica, che sorgerà nell’area di San Siro. Ieri lord Foster e David Manica hanno incontrato a Palazzo Marino il sindaco Sala per un confronto di circa mezz’ora.  “ E’ un progetto straordinario. Due squadre, due proprietari, la città e un’eccezionale struttura iconica. Ma il periodo storico ci dice che inevitabilmente c’è bisogno di un nuovo stadio. Tutti hanno un forte interesse per questo, e anche i tifosi”, ha detto Foster. 🔗 Leggi su Lapresse.it

