Stadio Milano architetto Foster | Nuovo San Siro sfida eccitante la storia sarà rispettata

L’archistar lord Norman Foster a margine della quarta edizione di Next Design Perspectives alla Triennale di Milano, ha parlato del progetto del nuovo stadio di Inter e Milan affidato da Oaktree e RedBird a Foster + Partners e studio Manica, che sorgerà nell’area di San Siro. Ieri lord Foster e David Manica hanno incontrato a Palazzo Marino il sindaco Sala per un confronto di circa mezz’ora. “ E’ un progetto straordinario. Due squadre, due proprietari, la città e un’eccezionale struttura iconica. Ma il periodo storico ci dice che inevitabilmente c’è bisogno di un nuovo stadio. Tutti hanno un forte interesse per questo, e anche i tifosi”, ha detto Foster. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Stadio Milano, architetto Foster: ” Nuovo San Siro sfida eccitante, la storia sarà rispettata”

Argomenti simili trattati di recente

Nuovo Stadio Milano, incontro in comune tra Milan, Inter, Sala, Lord Norman Foster e Manica Vai su X

Milano, il nuovo stadio San Siro e la demolizione del Meazza: come verrà gestita la convivenza dei due impianti Leggi qui https://www.ilriformista.it/milano-nuovo-san-siro-demolizione-meazza-convivenza-impianti-484932/ - facebook.com Vai su Facebook

Il nuovo stadio di Inter e Milan, parla l'archistar Norman Foster: «San Siro un'icona, sarà un progetto straordinario» - Questo è l'inizio di un viaggio, che può rispettare quella eredità ma creare qualcosa di nuovo» ... Riporta milano.corriere.it

Foster, San Siro ha una storia importante ma ora nuove esigenze - "Questo è l'inizio di un viaggio: si può rispettare quell'eredità e creare qualcosa di nuovo, ma anche conservare a sufficienza quella memoria incarnata in quella storia, che inizia nel 1926, attraver ... Come scrive ansa.it

Nuovo stadio di Milan e Inter, Foster e Manica: "Ambiziosi su San Siro" - L'edizione milanese del Corriere della Sera titola così stamattina: "Foster e Manica: 'Ambiziosi su San Siro'". milannews.it scrive