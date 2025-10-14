Stadio di Udine zona rossa massima allerta per Italia-Israele
Trasformare il calcio in un'arena ideologica. É l'obiettivo dei ProPal che oggi a Udine manifesteranno contro Italia-Israele, partita di qualificazione ai Mondiali 2026. Diecimila i manifestanti attesi e un dispositivo sicurezza messo a punto nei giorni scorsi e che prevede una presenza massiccia di forze dell'ordine, con rinforzi inviati nel capoluogo friulano. L'attenzione sarà massima, soprattutto quella dedicata agli spostamenti della squadra israeliana, dall'arrivo in aeroporto al pernottamento in albergo. Il corteo, organizzato dal ‘Comitato per la Palestina-Udine' che da giorni ha chiamato a raccolta i militanti, si svolgerà a poche ore dalla partita e sfilerà per circa due chilometri, mentre l'area dello stadio sarà zona rossa e blindata. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Udine è pronta per Italia - Israele: Gattuso emozionato per la pace, ma adesso testa solo al campo. E nello stadio dove ci sono ancora i ricordi del Mondiale del 1990, l’Italia prova ad avvicinarsi a quello del 2026 #CorrieredelloSport #Italia #Gattuso - facebook.com Vai su Facebook
Italia-Israele, zona rossa a Udine intorno allo stadio: evento ad "altissimo rischio" #italiaisraele #udine - X Vai su X
Stadio di Udine zona rossa, massima allerta per Italia-Israele - Udine’ che da giorni ha chiamato a raccolta i militanti, si svolgerà a poche ore dalla partita e sfilerà per circa due chilometri, mentre l’area ... Da iltempo.it
Zona rossa a Udine per Italia - Israele, allerta massima tra partita e corteo pro Pal: il piano sicurezza - Dispositivo straordinario a Udine: lo stadio diventa zona rossa per Italia- Da virgilio.it
Italia-Israele, è il giorno della partita: lo stadio zona rossa, metal detector e droni. Attesi 10mila manifestanti, tanti negozi rimarranno chiusi - Trentamila firme contro raccolte online, 10 mila manifestanti pronti a percorrere le strade di Udine, lo stadio zona rossa e poi metal detector, droni, agenti in assetto anti ... ilgazzettino.it scrive