Non ci saranno stravolgimenti oggi alla ripresa dei lavori, ma non si escludono novità nei prossimi giorni all’interno del club biancorosso. Perché l’ operazione-Ravanelli non è tramontata. La società di Faroni, infatti, vorrebbe inserire all’interno del club la figura di Penna Bianca, en ex grifone con il Perugia nel cuore. Ravanelli è ancora sotto contratto con l’ Olympique Marsiglia ma ovviamente il richiamo del Grifo ha un sapore speciale per l’ex attaccante e non si esclude che possa valutare l’offerta della società di Faroni. Pare infatti che anche nei giorni scorsi sia stato visto nel centrostorico della città alle prese con conversazioni che potrebbero lasciar pensare ad una riflessione di Ravanelli sull’offerta avanzata ma mai formalizzata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Squadra. Grifo, Ravanelli resta in auge. Biancorossi tornano in campo