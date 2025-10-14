Squadra Grifo Ravanelli resta in auge Biancorossi tornano in campo
Non ci saranno stravolgimenti oggi alla ripresa dei lavori, ma non si escludono novità nei prossimi giorni all'interno del club biancorosso. Perché l' operazione-Ravanelli non è tramontata. La società di Faroni, infatti, vorrebbe inserire all'interno del club la figura di Penna Bianca, en ex grifone con il Perugia nel cuore. Ravanelli è ancora sotto contratto con l' Olympique Marsiglia ma ovviamente il richiamo del Grifo ha un sapore speciale per l'ex attaccante e non si esclude che possa valutare l'offerta della società di Faroni. Pare infatti che anche nei giorni scorsi sia stato visto nel centrostorico della città alle prese con conversazioni che potrebbero lasciar pensare ad una riflessione di Ravanelli sull'offerta avanzata ma mai formalizzata.
Squadra. Grifo, Ravanelli resta in auge. Biancorossi tornano in campo - Per il prossimo impegno di campionato Piero Braglia avrà a disposizione l'attaccante Giardino al rientro dalla convocazione con l'Under 19, per lui anche un gol nella prima delle due sfide in azzurro.
