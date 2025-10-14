Scott Cooper racconta un momento preciso del vita del Boss. Il risultato è un film intimo, sorretto dall'ottima interpretazione dell'attore di The Bear, ma non brilla in originalità formale. Al cinema dal 23 ottobre. C'è un momento preciso nella prima parte di Springsteen: Liberami dal Nulla - dal 23 ottobre al cinema - che definisce accuratamente il cuore del film di Scott Cooper. Il Boss con il volto di Jeremy Allen White, a bordo della sua nuova auto perfetta per una "dannata e bella rock star", se ne sta tornando a Colts Neck nella casa appena presa in affitto in New Jersey. Alla radio passano Hungry Hearts, e Bruce, dopo un laconico No detto tra sé e sé, la spegne frettolosamente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Springsteen: Liberami dal Nulla, recensione: i dolori del giovane Bruce con un grande Jeremy Allen White