Springsteen | Liberami dal Nulla recensione | i dolori del giovane Bruce con un grande Jeremy Allen White

Movieplayer.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scott Cooper racconta un momento preciso del vita del Boss. Il risultato è un film intimo, sorretto dall'ottima interpretazione dell'attore di The Bear, ma non brilla in originalità formale. Al cinema dal 23 ottobre. C'è un momento preciso nella prima parte di Springsteen: Liberami dal Nulla - dal 23 ottobre al cinema - che definisce accuratamente il cuore del film di Scott Cooper. Il Boss con il volto di Jeremy Allen White, a bordo della sua nuova auto perfetta per una "dannata e bella rock star", se ne sta tornando a Colts Neck nella casa appena presa in affitto in New Jersey. Alla radio passano Hungry Hearts, e Bruce, dopo un laconico No detto tra sé e sé, la spegne frettolosamente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

springsteen liberami dal nulla recensione i dolori del giovane bruce con un grande jeremy allen white

© Movieplayer.it - Springsteen: Liberami dal Nulla, recensione: i dolori del giovane Bruce con un grande Jeremy Allen White

Contenuti che potrebbero interessarti

springsteen liberami recensione doloriSpringsteen: Liberami dal Nulla, recensione: i dolori del giovane Bruce con un grande Jeremy Allen White - Il risultato è un film intimo con un grande Jeremy Allen White, ma che non brilla in originalità formale. Scrive movieplayer.it

springsteen liberami recensione doloriSpringsteen: Liberami dal Nulla, la recensione: Bruce Springsteen is depressed - Springsteen: Liberami dal Nulla film 2025 recensione del biopic su Bruce Springsteen trama e critica del film con Jeremy Allen White Nebraska Born in the USA ... Come scrive comingsoon.it

springsteen liberami recensione doloriNella stanza di Springsteen, “Liberami dal nulla” è un doc - Il film di Scott Cooper ci porta nei giorni del “buco nero” del Boss, commuovendo non solo con la playlist. Scrive editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Springsteen Liberami Recensione Dolori